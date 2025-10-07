

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella sono un monito forte per la politica e per la società civile. In occasione del secondo anniversario del 7 ottobre, abbiamo il dovere di ricordare mai e poi mai un sentimento di condivisione per la sofferenza dei palestinesi e di quanto sta avvenendo a Gaza può trasformarsi in antisemitismo e odio. Ricordiamo la pagina tragica dell’attacco contro gli ebrei, il più grave avvenuto dai tempi dell’Olocausto: non ha senso dividersi ed è da irresponsabili giustificare le terribili atrocità di quel giorno”. Così il senatore e segretario nazionale dell’Udc, Antonio De Poli.

