Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Lo sciopero convocato dalla Cgil, senza il necessario preavviso previsto dalle leggi, raggiunge il solo obiettivo di creare problemi alle persone. Alla sinistra chiedo: qual è la connessione con la Flotilla e Gaza?". Così la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.
Mo: De Monte (F), 'sciopero crea solo problemi'
3 ottobre, 2025 • 09:53
