

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Le immagini di gioia e commozione nelle piazze di Tel Aviv raccontano più di ogni parola il valore profondo della libertà e della vita. Il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas rappresenta un segnale di forte speranza dopo due anni di violenze e sofferenze, ma soprattutto un passo importante nel difficile cammino che dovrà condurre dalla guerra a una pace che sia duratura". Così in una nota l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo.

"Come ha ricordato il ministro Tajani, l’Italia e l’Europa devono impegnarsi affinché il principio dei ‘due popoli, due Stati’ diventi finalmente realtà, garantendo sicurezza e dignità tanto al popolo israeliano quanto a quello palestinese. Solo un impegno costante e condiviso potrà dare forza a questa fragile ma preziosa e tanto attesa prospettiva di pace", conclude.

