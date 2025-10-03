

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "I milioni di italiani che oggi hanno riempito moltissime piazze del paese stanno facendo impazzire gli esponenti della destra, che continuano con gli insulti. Definire una pagliacciata inutile la Flottiglia come ha fatto il vicesegretario di Forza Italia Benigni, che non contento attacca anche i parlamentari a bordo, significa che si è superato ogni limite. Oggi è sceso in piazza un fiume umano contro il silenzio e la complicità della destra, per chiedere lo stop al genocidio dei palestinesi e lo Stato di Palestina". Così il senatore Peppe De Cristofaro di Alleanza verdi e sinistra.

"Criminalizzare gli attivisti della flottiglia, ridicolizzare chi rinuncia ad una giornata di salario dimostra di non aver capito nulla di quanto sta accadendo. L’onorevole Benigni dovrebbe avere più rispetto per chi in queste settimane ha rischiato in prima persona per portare aiuto ad una popolazione stremata. L’unica pagliacciata vergognosa è quella della destra che ha paura della reazione e dell’emozione del popolo italiano", conclude.

