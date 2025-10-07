

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Non abbiamo mai avuto nessuna reticenza nel condannare quello che è successo il 7 ottobre di due anni fa. Tutte le forze politiche che sono presenti in questo Parlamento si strinsero attorno alla popolazione israeliana e fecero bene, perché quando vengono ammazzate persone innocenti, quando vengono rapiti ragazze e ragazzi, anziani, non c'è niente che possa giustificare questi crimini, nemmeno il fatto che ci fosse una lunga storia prima del 7 ottobre. Una storia durata decenni che ha visto l'oppressione sistematica della popolazione palestinese, morti, arresti arbitrari, pulizia etnica. Tutte cose iniziate anni e anni prima del 7 ottobre, ma che non sono, e non possono mai essere, una giustificazione né morale né politica". Così in Aula il capogruppo dell’Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto di palazzo Madama.

"Pensavamo questo due anni fa, e non abbiamo cambiato idea. Trovo gravissimo - prosegue - non aver visto altrettanta unanime solidarietà e indignazione per quello che è successo nei mesi successivi. E mi dispiace molto che quest'aula, tutta quest'aula, non abbia chiamato per nome il genocidio della popolazione palestinese, ormai riconosciuto tale da tutti i principali studiosi del mondo. Una complice rimozione diciamo così, questa sì frutto di pura strumentalizzazione politica. Perché questa differenza?"

"Noi non siamo alleati di Hamas, siamo tutt'altra cosa da Hamas, ci siamo formati con Arafat e con l'Olp e sappiamo distinguere bene tra la resistenza, quella riconosciuta finanche dal diritto internazionale, e gli attacchi brutali ai civili. Non siamo alleati di Hamas e non abbiamo nessuna remora nel condannare il 7 ottobre. Altre forze politiche invece in questo paese sono alleate di Netanyahu e per questo non hanno mai mostrato nessuna indignazione per questi due anni di genocidio che sono trascorsi. La differenza è tutta qui", conclude.

