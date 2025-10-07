Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Proprio oggi, nella giornata in cui ricorre il secondo anniversario del massacro di Hamas nel territorio israeliano, a Milano si stanno tenendo due cortei contro Israele e pro Palestina. Il primo in zona Colonne di San Lorenzo e l’altro in piazzale Loreto. E’ una vergogna! Mi auguro che almeno oggi, il sindaco, la sinistra milanese e le istituzioni locali, ne prendano le dovute distanze". Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.
Mo: De Corato (FdI), 'persino 7 ottobre a Milano pro Pal organizzano 2 cortei, vergogna'
7 ottobre, 2025 • 18:18
