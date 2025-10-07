

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Proprio oggi, nella giornata in cui ricorre il secondo anniversario del massacro di Hamas nel territorio israeliano, a Milano si stanno tenendo due cortei contro Israele e pro Palestina. Il primo in zona Colonne di San Lorenzo e l’altro in piazzale Loreto. E’ una vergogna! Mi auguro che almeno oggi, il sindaco, la sinistra milanese e le istituzioni locali, ne prendano le dovute distanze". Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

