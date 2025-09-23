

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Quanto accaduto ieri, da parte dei pro-Hamas, a Milano ha oltrepassato di gran lunga il limite della sopportazione. Quelle violenze e attacchi, senza alcun motivo, nei confronti soprattutto della Polizia vanno subito puniti ma, soprattutto, occorrono mirate azioni di prevenzione. Degli accanimenti e danneggiamenti contro beni pubblici e privati, in un luogo simbolo di rilievo storico-architettonico di Milano quale è appunto la Stazione Centrale che ha subito anche gravi disagi alla circolazione della rete ferroviaria e dei trasporti, qualcuno deve risponderne e pagarne le conseguenze". Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della commissione Affari costituzionali ed ex vice Sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

"Per questo presenterò in Aula alla Camera un’interrogazione, con risposta scritta, all’attenzione dei ministri dell'Interno e di quello delle Infrastrutture affinché chiariscano quali sono gli strumenti che il Governo intenderà promuovere, in primis per rivalersi sui molteplici danni subiti ieri e poi se valuteranno l’attuazione di un intervento normativo efficace, finalizzato a rafforzare e tutelare i luoghi sensibili di rilievo storico-artistico nelle nostre città italiane. Chiedo anche se erano presenti degli esponenti del centro sociale Leoncavallo, degli altri 9 nove centri sociali e dei maranza di seconda generazione nei vergognosi scontri di ieri. Come farebbe Sala, in caso di un' eventuale coinvolgimento dei leoncavallini, a dare loro un'area in città?", conclude.

