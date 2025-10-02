

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ieri sera in città si è tenuto un corteo che ha visto alcune migliaia di persone sfilare tra Cadorna e piazza Duomo e questa sera alle 18 si ripeterà in piazzale Loreto. Inoltre, al Pirellone, ieri sera è stata proiettata una scritta ‘Free Gaza’ non autorizzata. Anche quest’ultima azione, unita all’occupazione di questa mattina dell’Università Statale dai pro-Hamas, sono azioni illegali che nulla hanno a che fare con ‘pacifiche manifestazioni’, come appunto le chiamano gli stessi manifestanti". Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vice presidente della commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

"Non si può pensare di fare sempre e comunque ciò che si vuole, non rispettando le regole e soprattutto le leggi. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a tutte le forze dell’ordine e gli uomini e donne in divisa che con il loro prezioso ed encomiabile lavoro, hanno garantito la massima sicurezza ai milanesi, nella città più antisemita d’Italia, evitando così scontri e danneggiamenti come già successo alcuni giorni fa", conclude.

