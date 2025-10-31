

Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) - La Croce Rossa ha riferito di aver trasferito questa sera i resti parziali di tre corpi, apparentemente di ostaggi, da Hamas a Israele. I resti sono stati prelevati per l'identificazione. Non ci sono ancora stati commenti da parte di Israele o di Hamas sul trasferimento, scrivono i giornali israeliani, sottolineando che non è chiaro se i resti appartengano a qualcuno degli 11 corpi di ostaggi deceduti ancora detenuti nella Striscia.

