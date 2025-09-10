

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Siamo pronti a salpare. La partenza è prevista per domani da Siracusa. La nostra flotta si unirà a quella partita da Barcellona, faremo rotta su Gaza senza scali intermedi. In queste ore la tensione sta salendo ma non scalfisce l’energia, l’entusiasmo e la determinazione degli attivisti". Lo scrive su Facebook il senatore M5S Marco Croatti.

"I due attacchi ignobili alle imbarcazioni a Tunisi non hanno intimidito la flotta, sebbene ci sia rabbia per la reazione incredibilmente tiepida dei governi verso un’aggressione violenta e vile: droni e bombe contro la solidarietà e l’umanità. Nella giornata di oggi abbiamo caricato le barche, stipando tutti gli aiuti umanitari. Sappiamo che saranno insufficienti per i bisogni della popolazione palestinese ma l’obiettivo della Global Sumud Flotilla è quello di aprire un corridoio umanitario marittimo che consenta l’arrivo costante di questi aiuti e di continuare a fare crescere la pressione sui governi affinché agiscano per fermare il genocidio a Gaza. Le manifestazioni di queste ore nelle piazze di tutto il mondo a supporto della missione rappresentano già un risultato incredibile: la Global Sumud Flotilla porta aiuti umanitari ma anche speranza per il futuro. Conosciamo l'obiettivo e la rotta ma non quello che ci aspetta. Continuate a seguire e sostenere la Flotilla, c’è bisogno di tutta la vostra energia".

