

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Siamo prossimi alle coste di Gaza e l’allerta è massima per ciò che temiamo da tempo: il rapimento illegale da parte di Israele in acque internazionali. Vogliamo ribadire con forza che stiamo agendo nel pieno rispetto del diritto internazionale, in modo pacifico e che questa è una battaglia di umanità per Gaza. Sarebbe un atto di pirateria contro una missione umanitaria". Lo scrive su Facebook il senatore M5s Marco Croatti.

"Ora come non mai contiamo davvero sul sostegno di tutti e sull’energia dei tantissimi che in queste settimane hanno supportano la Sumud Flotilla. Quando ci intercetteranno unitevi e urlate più forte che potete che l’assedio a Gaza deve finire una volta per tutte", conclude.

