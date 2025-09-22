

Mosca, 22 set. (Adnkronos) - La Russia ritiene che la soluzione dei due Stati sia l'unica via per risolvere il conflitto in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il Cremlino, dopo che ieri Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto uno Stato palestinese. "Restiamo fedeli alle risoluzioni fondamentali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla posizione internazionale sulla possibilità di risolvere il problema palestinese-israeliano sulla base di un approccio a due Stati", ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce presidenziale Dmitry Peskov.

"Questo rimane il nostro approccio e crediamo che sia l'unico modo possibile per trovare una soluzione a questo conflitto estremamente complesso e di lunga data, che ora si trova forse nella fase più acuta e tragica di tutta la sua storia", ha concluso Peskov.

