

Mosca, 20 gen. (Adnkronos) - La Russia non conosce ancora tutti i dettagli dell'iniziativa del Board of Peace per Gaza e spera di ricevere risposte alle sue domande durante gli incontri con la parte americana. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. "È prematuro dirlo", ha detto Peskov durante una conferenza stampa in risposta alla domanda se lo Stato dell'Unione di fatto di Russia e Bielorussia sarà rappresentato nel Consiglio per la pace a Gaza, dato che sia Mosca che Minsk hanno ricevuto inviti dagli Stati Uniti ad aderire al consiglio.

"Non conosciamo ancora tutti i dettagli riguardanti l'iniziativa, se riguardi solo Gaza o se comprenda un contesto più ampio", ha affermato Peskov. "Finora ci sono molte domande su questa iniziativa e speriamo di ricevere risposte durante i contatti con gli americani".



