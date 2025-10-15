

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Ringrazio il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’informativa resa oggi in Parlamento sugli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente, dopo la firma dell’accordo di Sharm el-Sheikh. Il ministro ha reso un quadro esaustivo, alternando parole di speranza e di grande cautela. L’imperativo è quello di non disperdere i risultati straordinari che la diplomazia ha saputo conseguire, lavorando con determinazione per affrontare le questioni spinose che caratterizzano gli altri capitoli del piano messo a punto dall’Amministrazione statunitense. Su questo, è importante confidare sul sostegno attivo dei principali attori statali arabi, il cui contributo è certo rilevante per giungere a un effettivo sbocco di pace". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

"L’Italia, come ha ben sottolineato il ministro Tajani, continuerà a fare la sua parte; dovremmo essere tutti orgogliosi -aggiunge Craxi- di quanto è stato fatto finora, del contributo reso sul fronte umanitario per alleviare le sofferenze del popolo palestinese, di un approccio diplomatico improntato al realismo. Confido che nell’eventualità in cui si dovesse aprire lo spazio per la partecipazione di nostri militari a una missione di stabilizzazione, tutte le forze politiche, senza distinguo, abbandonino le strumentalizzazioni e si facciano carico di un gesto responsabile in nome della pace”.

