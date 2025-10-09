

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Le notizie provenienti dall’Egitto, con l’intesa raggiunta fra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di pace statunitense, aprono l’orizzonte alla speranza. Si sta compiendo un passo importante, da consolidare nel prosieguo dei negoziati, ma che consentirà finalmente il ritorno a casa degli ostaggi e un cessate il fuoco che dia sollievo alla stremata popolazione di Gaza, attraverso la piena riapertura dei canali di assistenza umanitaria”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama.

