

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “È gravissimo che si arrivi a manipolare un video per far dire a Francesca Albanese cose che non ha mai detto, come oramai diffusamente dimostrato. Siamo davanti all’ennesima campagna di delegittimazione costruita con fake news e strumentalizzazioni. È gravissimo che nessuno chieda di scusa di fronte all’evidenza”. Così Annalisa Corrado, europarlamentare dem e membro segreteria Pd.

“Mentre si perde tempo a colpire chi svolge il proprio lavoro con serietà, in Palestina continuano fatti drammatici: Ong fondamentali per soccorrere la popolazione stremata che verranno a breve espulse, leggi che semplificano e spingono il ricorso alla pena di morte per i prigionieri palestinesi detenuti in maniera criminale, accelerazione sull’annessione illegale della Cisgiordania. Il cosiddetto “percorso di pace” non ha fermato nulla, e di certo non ha fermato quello che è sotto gli occhi di tutti come un genocidio. Il fatto che nelle istituzioni europee non si parli più di sospensione degli accordi con Israele in virtù di questa farsa, è gravissimo”.

“È tempo di smetterla con il fango e di aprire finalmente gli occhi sulla realtà. Chi ha il potere per incidere continua a guardare al dito dimenticando la luna”, conclude Corrado.

