

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Salvini dice che la Flotilla 'va a cercarsi i problemi'. Cosa è, un preludio per lavarsi le mani come Ponzio Pilato in caso di incidenti? No Ministro, la Flotilla non 'va a cercarsi' o 'creare' problemi. La Flotilla si mette in mare in maniera pacifica, non violenta e nel pieno solco del diritto internazionale, per sopperire alle gravi mancanze di chi avrebbe il potere di fare qualcosa, a partire dai governi di cui lui è esponente, e non lo fa". Così Annalisa Corrado e Arturo Scotto, esponenti del Partito democratico in procinto di imbarcarsi con la Global Sumud Flotilla.

"Chi commette sistematicamente crimini di guerra è il Governo di Israele, della cui amicizia il Ministro si fregia senza pudore e senza rispetto per il genocidio in corso. La missione della Flotilla va protetta a tutti i livelli da tutte le sedi. Soccorrere non è reato, mai."

