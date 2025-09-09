

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Ci sono già le minacce a cittadini che si stanno impegnando in modo generoso per questo progetto umanitario. Il governo Netanyahu ha detto che li tratterà come terroristi. Quindi ci sono già i presupposti perchè il nostro governo e l'Unione europea si impegni a difendere questi cittadini. E' un paradosso che cittadini che fanno un progetto umanitario siano trattati da terroristi e, invece, un governo criminale sia trattato da alleato con tutti gli onori, senza nessuna misura concreta, che sia il totale embargo delle armi, che siano misure, sanzioni finanziarie economiche e tutto il resto". Così Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale nelle Marche a San Benedetto del Tronto.

