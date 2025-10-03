

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - “Bentornato Marco. Siamo tutti fieri di te e non vediamo l’ora di abbracciarti”. Lo ha detto Giuseppe Conte al telefono a Marco Croatti, appena atterrato a Fiumicino. Il leader M5S ha condiviso con Croatti il pensiero che per cui “devono tornare al più presto anche tutti gli altri cittadini, italiani e non solo”. In chiusura di telefonata Conte ha salutato Croatti ricordando che “con il vostro gesto avete lanciato un segnale forte” che ha squarciato “l’ipocrisia di chi copre il genocidio in corso a Gaza”.

