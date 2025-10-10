

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il fatto che stia cessando il rumore delle armi, la prospettiva di aiuti umanitari che entrano, e quindi la protezione delle vite umane è il primo obiettivo. Ovviamente siamo all'inizio di un percorso. E' un processo di pacificazione che si preannuncia complesso, articolato, che non si definirà in un breve arco temporale, e noi daremo il nostro apporto in termini di sollecitazione alle opinioni pubbliche, che hanno avuto un grande ruolo per avviare questo processo di pacificazione". Lo dice Giuseppe Conte a Scandicci con candidato, Eugenio Giani.

"Oggi Tajani pubblica un video in cui si vanta del ruolo del governo quando quel video è un grazie dei palestinesi alle piazze italiane che li hanno sostenuti".

