Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Qualunque decisione prenderanno gli organizzatori della Flotilla, avranno sempre il sostegno del Movimento 5 Stelle. Vi siamo vicini". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award.
Mo: Conte, 'qualunque decisione prenderà Flotilla avrà sempre sostegno M5s'
26 settembre, 2025 • 16:25
Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Qualunque decisione prenderanno gli organizzatori della Flotilla, avranno sempre il sostegno del Movimento 5 Stelle. Vi siamo vicini". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Award.