

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il processo di pace è un fatto positivo innanzitutto per la cessazione del rumore delle armi a Gaza, di quella devastazione, di quel genocidio che ha portato a 20.000 bambini uccisi, 65.000-70.000 palestinesi complessivamente caduti sotto le bombe. Ecco questo viene interrotto. Ora ci dobbiamo augurare che il processo di pacificazione si sviluppi sempre con forza e determinazione. Sarà articolato, sarà faticoso anche questo, ma bisogna arrivare a meta". Così il leader M5S, Giuseppe Conte.

"Il popolo palestinese non ha mai goduto dell'appoggio dei potenti" ma "c'è stato l'appoggio delle pubbliche opinioni che hanno premuto per orientare anche gli ultimi Stati che coprivano questo genocidio di Israele, che hanno continuato a considerare il governo di Netanyahu un alleato pur nel genocidio. E alla fine c'è stata questa svolta. La svolta va dato merito a Trump di averla impressa, anche se c'è stata una copertura precedente che poteva interrompersi prima".

"Vedo che il nostro governo è particolarmente loquace, lo inviterei a maggiore sobrietà, visto il silenzio durante due anni di genocidio. Adesso dobbiamo augurarci che ci sia il rispetto della popolazione palestinese, si rispetti il loro diritto all'autodeterminazione e questo processo di pacificazione avvenga a tutela dei loro reali bisogni e interessi senza che le potenze possano mettersi d'accordo sulla loro testa prevaricando i loro reali interessi".

