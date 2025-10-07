

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Ho saputo che Meloni da Vespa mi avrebbe attaccato, con tutto quello che ha da fare, perché non mi sarei accorto che dal 2009 c'è un blocco navale di Israele davanti a Gaza. Lei non si è accorta che sono due anni che c'è un genocidio in corso a Gaza? Che c'è una procurata carestia? Non sono stati strappati neppure gli accordi di cooperazione militare. E ancora, dei nostri connazionali che da ultimo sono stati sequestrati, detenuti illegalmente e trattati come criminali senza una sua parola di condanna? Attendo risposte". Così il leader del M5s Giuseppe Conte in un video sui suoi canali social.

