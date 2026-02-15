

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Senza neanche passare dal Parlamento e nonostante i paletti della Costituzione Meloni annuncia che saremo “osservatori” del Board of peace su Gaza, che si sta strutturando come un comitato di affari che di fatto emargina sempre più l’Onu". Lo scrive Giuseppe Conte in un lungo post sui social.

"Meloni continua a infangare l’Italia pur di compiacere Washington: dopo avere offerto copertura politica e militare al Governo di Netanyahu adesso degrada il nostro paese al ruolo di “spettatore” di un progetto di speculazione immobiliare che non sembra offrire nessuna prospettiva di reale riscatto a una popolazione palestinese martoriata da anni di vessazioni e da ultimo falcidiata da un genocidio -prosegue il leader del M5s-. Meloni può fare tutti gli inchini che vuole. Ma li faccia a titolo personale. Non in nome dell’Italia, che anziché essere spettatrice dovrebbe essere promotrice di un processo di reale sviluppo sociale per Gaza rispettoso delle tradizioni e della cultura palestinese e dovrebbe essere in prima linea a condannare il nuovo progetto di Netanyahu di rafforzamento degli insediamenti abusivi in Cisgiordania".

"L'Italia torni dalla parte giusta: difesa degli interessi nazionali ed europei, dignità e rigore nella gestione della storica alleanza con gli Usa, lavoro in Europa per costruire un solido asse tra i Paesi che vogliono gli eurobond, come abbiamo fatto nel 2020 per portare a casa i 209 miliardi", scrive tra le altre cose Conte che poi conclude: "Abbiamo bisogno di visione, di strategie, non di tatticismi e furbizie innaffiati dalla illusoria propaganda domestica".



