

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo un Presidente del Consiglio che sta giocando sporco. Perché è il primo agitatore delle piazze. Perché sta provocando lo scontro per soffocare il confronto. E questo non è accettabile, lo dobbiamo denunciare". Lo dice Giuseppe Conte a margine di una iniziativa elettorale a Villa San Giovanni.

"In questo momento il Presidente del Consiglio si sta dimostrando il primo estremista perché evidentemente vuole lo scontro sociale, provoca con le sue affermazioni dichiarazioni quasi per incitare alle reazioni e sperare forse di lucrare un qualche consenso politico da questa radicalizzazione a questo scontro e allora io dico a tutti i manifestanti in tutta Italia, come qui a Reggio Calabria, non cadete in nessuna trappola perché la vostra protesta è pienamente legittima di fronte al silenzio inerte complice del governo. Non cadete in trappola, continuate a manifestare pacificamente. Non lasciate assolutamente, non cadete in provocazioni".

