Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Il genocidio dei palestinesi a Gaza non è solo per bombe ma anche per fame. Meloni, Tajani, il tempo è scaduto, è un punto di non ritorno: dopo mesi e mesi a coprire il Governo criminale di Israele, quando batterete un colpo su embargo armi e sanzioni economiche? Le chiacchiere non servono, serve decidere e incidere. Meloni pensi davvero di aver fatto il tuo con un post dopo quasi 2 anni di massacri quotidiani?". Lo scrive sui social il leader M5S, Giuseppe Conte.

"Solo nelle ultime 24 ore 19 persone sono morte di fame a Gaza. Una era una bambina di 4 anni. Sono decine e decine i bambini morti così, fra cui anche neonati senza latte in polvere, con le madri denutrite. Almeno 17 mila sono i bambini trucidati. Morti e sfollati aumentano anche con l'ultima offensiva israeliana al centro della Striscia di Gaza. Non c'è alcun rispetto per nessuno, per la vita, per i diritti, per gli organismi internazionali, per gli operatori umanitari, anche italiani, che in queste ore ci stanno inviando testimonianze drammatiche sotto le bombe. Proprio su questo presentiamo una interrogazione al Governo in questi minuti".

"La 'madre, cristiana' Giorgia Meloni oggi non ha niente da dire e niente da fare, dopo aver difeso in tutte le sedi Netanyahu con le sue scelte, dopo aver scelto di non strappare nemmeno il memorandum di intesa con Israele. Mi vergogno di chi resta a guardare".