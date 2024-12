PHOTO





Washington, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Abu Safia, direttore dell'ospedale di Gaza Kamal Adwan, arrestato dalle forze israeliane durante un raid al complesso medico, è detenuto presso la controversa base militare di Sde Teiman, che è anche un noto campo di detenzione. Lo ha rivelato la Cnn citando ex prigionieri recentemente rilasciati dalla struttura.

"Due prigionieri palestinesi rilasciati questo fine settimana dalla struttura hanno detto di aver visto Abu Safia nella prigione e un altro ex detenuto ha detto di aver sentito leggere il nome di Abu Safia", si legge sulla Cnn.

L'Oms e le autorità di Gaza hanno dichiarato di aver perso i contatti con Abu Safia dopo il raid, che ha visto l'Idf espellere decine di membri del personale medico e pazienti e chiudere l'unico ospedale parzialmente funzionante nel nord di Gaza. L'esercito israeliano ha confermato sabato di aver arrestato il direttore perché "sospettato di essere un agente terrorista di Hamas" e perché l'ospedale era usato come "centro di comando e controllo".