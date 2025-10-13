

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il successo del presidente Trump segna una svolta storica per la pace. L'Italia, con il Governo Meloni, ha sostenuto l'azione degli Stati Uniti mantenendo sempre il dialogo aperto con tutte le parti". Così il viceministro Edmondo Cirielli.

"Il contributo italiano è stato molto apprezzato per una soluzione diplomatica. Il rilascio degli ostaggi segna un punto decisivo nel piano di pace. L'Italia grazie a Giorgia Meloni conferma il suo ruolo centrale nell'asse euro-atlantico e nel mediterraneo", conclude.

