

Tel Aviv, 3 set. (Adnkronos) - E' stato imposto il divieto di atterraggio e decollo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dopo il lancio di un missile dallo Yemen. Lo riporta Ynet News. Il servizio di emergenza medica israeliano ha reso noto che "finora non sono state ricevute chiamate relative a impatti o vittime".

