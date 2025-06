Gaza, 6 giu. (Adnkronos) - I centri di distribuzione degli aiuti a Gaza gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) sono stati chiusi. Lo ha dichiarato il gruppo sostenuto dagli Stati Uniti, consigliando alla gente di stare lontana dai centri "per la loro sicurezza". Il Ghf, che ha iniziato a distribuire aiuti la scorsa settimana, ha dichiarato in un post su Facebook che i dettagli sulla riapertura saranno annunciati in futuro.

Le operazioni presso i centri di distribuzione degli aiuti del gruppo sono state interrotte all'inizio di questa settimana, dopo giorni di sanguinose violenze nei siti, durante le quali le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui richiedenti aiuti palestinesi. Ieri, due siti hanno distribuito gli aiuti.

L'approccio del Ghf è stato duramente criticato dalle organizzazioni umanitarie, tra cui le Nazioni Unite. Ma gli Stati Uniti e Israele hanno spinto le organizzazioni umanitarie a collaborare con il gruppo, sostenendo che gli aiuti distribuiti dalle precedenti e consolidate reti di distribuzione fossero stati dirottati verso Hamas.