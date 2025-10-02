

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Non è con le occupazioni delle università, con i blocchi nei porti e nelle stazioni, con l'aumento della tensione interna che si contribuisce ad abbassare la tensione internazionale. Queste manifestazioni rischiano di non portare alcun beneficio al percorso di pace. Oggi la responsabilità è del Parlamento: è qui che si deve discutere, è qui che va dato il segnale giusto, unitario, non nelle piazze". Così laria Cavo, presidente del consiglio nazionale di Noi moderati, nel suo intervento in discussione generale dopo le comunicazioni del ministro Tajani.

"Siamo orgogliosi, insieme al governo, di essere il Paese che più si è impegnato sul fronte umanitario - prosegue - con 150 ricercatori e universitari accolti e quelli che stanno per arrivare, i bimbi arrivati a Ciampino, le 4.200 tonnellate di aiuti inviati, condividendo quello che è stato detto dal ministro: la crisi umanitaria sulla striscia è inaccettabile. La credibilità del nostro Paese ha permesso questo, cosi come ha consentito l’azione diplomatica in atto per garantire l’incolumità dei nostri connazionali coinvolti nel caso della Flotilla dopo che ogni appello del Presidente della Repubblica, della Chiesa, a fermarsi non è stato accolto. La strada per arrivare alla pace è sostenere con convinzione il piano promosso dagli Stati Uniti".

"Per questo chiediamo un voto unanime del Parlamento alla risoluzione che impegna il governo a favorire l'iniziativa di pace messa in campo dagli Stati Uniti, unica prospettiva realistica per porre fine a un conflitto sanguinoso. Un segnale di unità nazionale potrà o potrebbe dare ancora più forza alla nostra diplomazia. Noi Moderati, insieme al ministro Tajani e al Governo, condividiamo che il Paese non dovrebbe dividersi e ribadiamo la scelta: auspichiamo la responsabilità delle istituzioni e scommettiamo sulla pace", conclude.

