

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "La liberazione degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi è un primo passo importante. Uno spiraglio di umanità dopo due anni di orrore". Così sui social la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del M5s.

"L’auspicio è però che si tratti di un vero percorso di pace e non solo di una tregua temporanea. Ma per fare questo è necessario partire da subito con la ricostruzione di Gaza, con l'aiuto alla popolazione martoriata e con la definizione del processo dei due popoli due Stati. Solo e soltanto così, garantendo una patria ai palestinesi e la sicurezza agli israeliani, si potrà cementificare la pace nella regione", conclude.

