

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Siamo fieri di te Marco Croatti e di tutte le 530 persone che a bordo di 50 barche hanno provato a raggiungere le coste di Gaza. Avete cambiato la storia". Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del M5s sui suoi social.

"Avete dimostrato - prosegue - che i cittadini hanno un potere immenso, capace di scrivere un futuro diverso da quello che ci volevano imporre. Avete riscattato l’Occidente dall’inerzia di questi due anni in cui i nostri governi non hanno avuto il coraggio di condannare un governo criminale. Ci avete reso tutti orgogliosi, davvero. A tutti gli equipaggi di mare della Global Sumud Flotilla va un immenso grazie. Siete gli eroi di questo tempo buio e non vediamo l’ora di riabbracciarvi. E dico grazie anche a tutti gli 'equipaggi di terra'. A chi in queste settimane ha riempito le piazze del mondo, a chi ha seguito le barche lungo il loro viaggio e a chi oggi scende in piazza per chiedere la liberazione di tutti i cittadini illegalmente trattenuti da Israele e per condannare le azioni criminali del suo governo".

"Purtroppo, ancora una volta, il nostro governo ha scelto di stare dalla parte sbagliata della storia, arrivando perfino a schernire chi manifesta, liquidandolo come qualcuno che vuole 'solo farsi un weekend lungo'. Ma in quale democrazia manifestare non è un diritto legittimo? In quale parte del mondo chi chiede la pace viene bollato come complice dei terroristi? La Global Sumud Flotilla è stata molto più di una missione umanitaria. È diventata un messaggio universale, un grido che parla di solidarietà e di umanità. Ed è proprio per questo che fa paura: perché riesce ad arrivare alle nostre coscienze e a risvegliarle. Adesso spetta a ciascuno di noi raccogliere il testimone e lavorare per la pace. Perché il vento continui a soffiare nelle vele dell’umanità", conclude.

