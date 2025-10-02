

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Non trovo ragione per votare contro la mozione del Governo, del senatore Calenda nemmeno per votare contro quella del senatore Renzi, infatti le sosterrò. Questo piano, che ci piacciano Trump, Blair, è l'unico piano che c'è. Ed è un piano approvato dall'Autorità palestinese, dai Paesi arabi, dall'Europa. Gli unici che non vogliono e non approvano questo piano sono Hamas e gli estremisti ministri che sono nel Governo Netanyahu, preannunciando fuoco e fiamme, una convergenza piuttosto singolare, ma che dovrebbe indurre molti a delle riflessioni profonde". Lo ha annunciato Pier Ferdinando Casini, prima del voto sulle risoluzioni presentate al Senato sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

