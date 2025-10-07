Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "L'orrore del 7 ottobre non può essere messo tra parentesi. In particolare, chi ha a cuore l'idea di uno Stato palestinese deve dissociarsi dalla barbarie di quel giorno tragico e dichiarare che nel futuro del nuovo Stato non ci può essere spazio per i carnefici di Hamas". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.
Mo: Casini, '7 ottobre non può essere messo tra parentesi'
7 ottobre, 2025 • 10:13
Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "L'orrore del 7 ottobre non può essere messo tra parentesi. In particolare, chi ha a cuore l'idea di uno Stato palestinese deve dissociarsi dalla barbarie di quel giorno tragico e dichiarare che nel futuro del nuovo Stato non ci può essere spazio per i carnefici di Hamas". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.