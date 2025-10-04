

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “La violenza, le minacce e le devastazioni vanificano gli obiettivi di chi scende in piazza per manifestare le proprie idee. Episodi come quelli di ieri, con scritte minacciose e insulti al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e ad altri colleghi di governo, sono inaccettabili, gravi e preoccupanti". Lo dichiara il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Lo è anche la devastazione di luoghi pubblici e di proprietà private di persone incolpevoli, che oggi si trovano a dover pagare i danni provocati dalla folla. Invito tutti a riflettere su quanto sta accadendo, al di là del legittimo diritto di mobilitarsi e di esprimere le proprie idee: la violenza macchia irrimediabilmente l’azione di protesta e non avvicina in alcun modo la pace. Esprimo a tutti i colleghi di governo la mia solidarietà e ringrazio le Forze dell’Ordine per il loro esemplare lavoro in questi giorni difficili. Chi crede nella pace rispetti chi tutela la nostra sicurezza e si impegni a isolare i violenti”.

