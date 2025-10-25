

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Esprimo la solidarietà ai poliziotti feriti negli scontri di oggi durante il corteo a Torino. La violenza non ha nulla a che fare con il diritto di esprimere il proprio dissenso: chi attacca le Forze dell’Ordine oscura ogni ragione di protesta. Manifestare è un diritto importante, ma va esercitato con rispetto, responsabilità e senza mettere a rischio la sicurezza di chi tutela l’ordine pubblico”. Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

