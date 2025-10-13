

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Finalmente gli ultimi ostaggi israeliani rapiti da Hamas sono liberi! Liberi di tornare alle loro case, alle loro famiglie, alle loro vite. Una notizia che riempie di gioia, un altro mattone di speranza nella costruzione di quella pace vera che tutti auspichiamo. Dopo l’orrore del 7 ottobre, dopo due anni di guerra, di sofferenze, di troppi innocenti morti da una parte e dall’altra, con il piano Usa inizia a vedersi una prospettiva nuova per il Medio Oriente, un orizzonte di stabilità e di sicurezza". Lo scrive sui social Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"Il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi sono segnali di enorme fiducia: è stato piantato un seme, occorre fare in modo che metta radici. Sarà un percorso lungo e difficile ma dobbiamo crederci. E l’Italia saprà come sempre dare il suo contributo", conclude.

