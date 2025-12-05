

Tel Aviv, 5 dic. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha affermato che per giungere a conclusioni definitive sui fallimenti del 7 ottobre è necessario istituire una commissione d'inchiesta "esterna", sebbene l'esercito ne sia pienamente responsabile. "Le Idf si sono assunte la responsabilità e hanno indagato autonomamente, ma la responsabilità non è solo sua e non sarebbe appropriato concentrare tutta l'attenzione esclusivamente sull'esercito", scrive Zamir in una missiva agli ufficiali, riassumendo le conclusioni di un team di ex ufficiali che hanno condotto una revisione delle indagini interne delle Idf sui fallimenti del 7 ottobre. "Per giungere alla verità e a conclusioni complete a livello nazionale, è necessario istituire una commissione d’inchiesta esterna e obiettiva, come è stato fatto dopo la guerra dello Yom Kippur del 1973", ha affermato Zamir.

