

Tel Aviv, 23 nov. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha emesso oggi le prime sanzioni ufficiali nei confronti dei comandanti responsabili dei fallimenti del 7 ottobre 2023. Le decisioni sono state prese dopo le indagini condotte dal suo predecessore, Herzi Halevi , lo scorso febbraio, e dal maggiore generale in pensione Sammy Turjeman il 10 novembre.

Fra gli altri, Oded Basyuk, che ha ricoperto la carica di capo della Direzione delle Operazioni il 7 ottobre, sarà congedato dal servizio di riserva. A marzo , Basyuk aveva annunciato le sue dimissioni dall'esercito. Anche l'ex capo del Comando Meridionale Yaron Finkelman sarà congedato dal servizio di riserva. L'ex capo dell'intelligence della divisione di Gaza, il cui nome rimane anonimo a causa della sua posizione, verrà congedato dal servizio militare. Zamir ha inoltre raggiunto un accordo con l'attuale capo dell'intelligence militare Shlomi Binder, secondo cui completerà il suo mandato come previsto e poi si ritirerà dall'esercito.

Yossi Sariel, allora comandante dell'Unità 8200 dei servizi segreti d'élite dell'esercito israeliano, e l'ex capo dei servizi segreti dell'Idf Aharon Haliva, entrambi dimessisi dai loro incarichi l'anno scorso, non si sono presentati all'incontro con il capo di stato maggiore e saranno entrambi rimossi dal servizio di riserva e non presteranno più servizio nell'esercito. Il capo della divisione operativa dell'intelligence militare si ritirerà dalle Idf.

