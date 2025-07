Ottawa, 25 lug. (Adnkronos) - Il Canada ha condannato il governo israeliano per non essere riuscito a impedire quello che il primo ministro Mark Carney ha definito un disastro umanitario a Gaza. Carney ha inoltre accusato Israele di aver violato il diritto internazionale bloccando la consegna degli aiuti finanziati dal Canada ai civili nell'enclave palestinese devastata dalla guerra.

"Il Canada invita tutte le parti a negoziare un cessate il fuoco immediato e in buona fede. Ribadiamo il nostro appello ad Hamas affinché rilasci immediatamente tutti gli ostaggi e al governo israeliano affinché rispetti l'integrità territoriale della Cisgiordania e di Gaza", ha dichiarato Carney su X.