

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà a nome mio e di Azione alla giornalista dell'AdnKronos vittima ieri sera di una vile aggressione. Impedire a una cronista di svolgere il proprio lavoro e di poterlo documentare è un'inaccettabile sopruso". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione.

