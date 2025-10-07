Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Oggi ricordiamo il pogrom del 7 ottobre. Onoriamo le vittime, i rapiti e il dolore delle loro famiglie. Possibilmente senza polemiche". Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.
Mo: Calenda, 'ricordiamo pogrom 7 ottobre, possibilmente senza polemiche'
7 ottobre, 2025 • 11:24
