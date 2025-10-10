

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Non penso che abbiamo la pace in Medio Oriente, penso che abbiamo una tregua. La possibilità di riaprire Gaza, portare aiuti, se le cose funzioneranno di levare Hamas che è un fatto fondamentale. Che Israele voglia realmente costruire lì una situazione stabile, almeno una autogestione o una gestione condivisa con classe una dirigente palestinese, è molto difficile. La destra israeliana ha cambiato il volto di Israele". Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri.

