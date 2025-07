Roma, 28 lug. (Adnkronos) - "Aggredire persone in quanto ebree è un atto di razzismo da anni ‘30. E mentre noi continuiamo a batterci per il riconoscimento della Palestina e contro il governo criminale di Netanyahu, ribadiamo con chiarezza che questi atti di fascismo vanno combattuti e non tollerati". Lo scrive Carlo Calensa sui social.