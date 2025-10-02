

Brasilia, 2 ott. (Adnkronos) - Brasilia "deplora l'azione militare del governo israeliano, che viola i diritti e mette in pericolo il benessere fisico di manifestanti pacifici". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri brasiliano in un comunicato, dopo che la marina israeliana ha intercettato la Sumud Flotilla che trasportava aiuti a Gaza con a bordo diversi cittadini brasiliani, tra cui una parlamentare.

"La responsabilità della sicurezza delle persone detenute ricade ora su Israele", si legge ancora nel comunicato. Il ministro degli Esteri Mauro Vieira ha dichiarato che il suo governo ha comunicato "direttamente" a Israele la sua preoccupazione per i 15 brasiliani che partecipano alla flottiglia, tra cui la legislatrice Luizianne Lins.

