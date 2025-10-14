

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Il processo di pace che si è aperto con la firma di ieri in Egitto deve essere accompagnato da un grande lavoro diplomatico. Siamo consapevoli che si tratta di una tregua fragile che ha bisogno di essere seguita e sostenuta". Lo ha detto a Rainews Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Per questo le condizioni per stabilizzare l’area meritano la nostra attenzione: valuteremo quale sarà la proposta del governo e quale sarà la cornice in cui verrà inserita. Siamo per un coinvolgimento delle Nazioni Unite che deve riaffermare l’importanza il valore delle organizzazioni multilaterali che in questo come in altri conflitti sono state più volte delegittimate da prove di forza. Ora è il momento di recuperare il senso della politica e della diplomazia perché questo primo passo sia seguito da altri passi concreti a iniziare dal riconoscimento dello stato di Palestina su cui la premier Meloni ancora ieri parlava di condizioni".

