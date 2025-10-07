Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "A due anni dal 7 ottobre ricordiamo le vittime del massacro di Hamas con dolore e condanna assoluta del terrorismo. Così come rifiutiamo ogni forma di antisemitismo. Con la consapevolezza che la pace non sorgerà da altra violenza. Solo con due popoli e due Stati potrà rinascere la speranza". Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.
Mo: Braga, 'speranza può rinascere con due popoli e due Stati'
7 ottobre, 2025 • 07:44
Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "A due anni dal 7 ottobre ricordiamo le vittime del massacro di Hamas con dolore e condanna assoluta del terrorismo. Così come rifiutiamo ogni forma di antisemitismo. Con la consapevolezza che la pace non sorgerà da altra violenza. Solo con due popoli e due Stati potrà rinascere la speranza". Lo scrive su X Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.