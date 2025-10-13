

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Le immagini della liberazione dei primi sette ostaggi israeliani, insieme a quelle provenienti da Ramallah della liberazione dei detenuti palestinesi, rappresentano un segnale di grande speranza. Offrono uno spiraglio concreto sul possibile percorso di pace e sottolineano l’importanza della prospettiva dei due stati con il riconoscimento di una entità statuale palestinese accanto a Israele, che costituisce una reale opportunità per una pace duratura e per una ricostruzione condivisa. La comunità internazionale, con l’Unione Europea e l’Italia in prima linea, deve sostenere ogni iniziativa volta a rendere questo obiettivo una realtà stabile per le generazioni future". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.

