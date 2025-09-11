

Roma, 11 set (Adnkronos) - "Nessuno mette in discussione la sua onestà" ma "il balbettio in questa aula è lo specchio dell'ignavia e dell'ipocrisia del governo. Lei ha alzato la voce per difendere la sua dignità, ma ci lasci dire che dai banchi dove siede non si è mai alzata una voce chiara di condanna contro chi spara su donne e bambini affamati". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga dopo l'informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani su Ucraina e Medio oriente.



